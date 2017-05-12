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إصابة 4 مهندسين صينيين ومصري في انفجار مصنع بالصف
انفجار خط غاز بالتجمع الخامس

إصابة 4 مهندسين صينيين ومصري في انفجار مصنع بالصف

2017-05-12 14:16:37

أُصيب 4 مهندسين صينيين ومصري، بحروق شديدة، إثر انفجار في مصنع حديد بالصف.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات والتحقيقات الأولية، أن الانفجار وقع نتيجة تعطل مفاجئ في دورة التبريد؛ ما أدى إلى انفجار في إحدى الماكينات بمصنع لإنتاج الحديد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتجري النيابة العامة التحقيق.

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