مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم بالدقهلية2017-05-12 14:06:20
لقي إثنان مصرعهما فيما اصيب ثلاثه اخرين فى حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكى امام مصنع الزيوت والصابون على طريق سندوب السنبلاوين .
ورد للواء ايمن الملاح مدير امن الدقهلية اخطارا من العقيد خالد الزيني مأمور مركز المنصورة يفيد بورود اشاره من مستشفي الطواريء بالمنصورة بوصول ثلاث مصابين وحالتان وفاة إثر حادث علي طريق سندوب السنبلاوين.
وعلي الفور انتقل الرائد رامي الطنطاوي رئيس المباحث لمكان البلاغ وتبين ان الحادث بين سيارة ملاكي وتروسيكل بسبب السرعة حيث اصطدمت السيارة بالتروسيكل ع امام مصنع الزيوت والمصابون مما أدي إلى وفاة صاحب التروسيكل ويدعي محمود إسماعيل عبد اللطيف 38 عاما ووفاء المتولي عبدالحميد 59 عاما ويقيمون قرية كوم الدربى التابعة لمركز المنصورة فيما ادى الحادث الى اصابة ثلاثة اخرين سائق السيارة الملاكى ونجلة المتوفيه ونجلها .
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة .
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