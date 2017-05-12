أكد الكابتن رمضان السيد نجم كرة القدم بالنادي الأهلي سابقا ، أن المدير الفني لنادي الزمالك اوغستو ايناسيو بدأ يفرض أدائه وفكره دفاعيا وهجوميا على الفريق وهو ما ظهر في أداء الفريق في المباريات الأخيرة.

وأعرب السيد عن ثقته في قدرة نادي الزمالك على حصد الثلاث نقاط في مباراته الأولى اليوم بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى الإمكانيات القوية في الفريق على الرغم من تذبذب أدائه بسبب عدم الاستقرار الفني.

وأضاف أن المنافس الوحيد لنادي الزمالك بمجموعته هو “اتحاد العاصمة” الجزائري ، مؤكدا أن أبناء ميت عقبة قادر على حسم المركز الأول بسهولة.

ومن المقرر، أن يستضيف نادي الزمالك بقيادة البرتغالي اوغستوا ايناسيو اليوم الجمعة فريق “كابس يوناتيد” بطل زيمبابوي على ستاد “برج العرب” في أولى لقائته بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.