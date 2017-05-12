«التموين» للمواطنين: لا زيادة في الأسعار و«أفرزوا الكلام»2017-05-12 13:52:12
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزارة تسعى لزيادة المتوافر عن المعروض تحسبا لعمليات الاقبال عن الشراء قبل شهر رمضان ولضبط الأسعار، نافيا ما تردد حول قلة السلع أو زيادة الأسعار.
وأعلن رمضان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الجمعة، أن سعر كيلو السكر يتراوح ما بين 9,75 إلى 10 جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو الأرز ما بين 6,25 إلى 6,50 جنيه، ويختلف سعر زيت الطعام ما بين 15 إلى 20 جنيه بحسب نوعه.
وناشد المواطنين بـ”فرز الكلام” حول ما يتردد عن شائعات حول زيادة الأسعار وقلة المنتجات المعروضة.
وأضاف أن الوزارة لديها نموذجين من “شنط رمضان” بسعر 95 جنيه بتخفيض 26 جنيه عن محتوياتها، وأخرى بسعر 70 جنيه بتخفيض 15 جنيه، مضيفا أن الشنطة “95 جنيه” تحتوي على سكر وزيت و2 كيلو أرز و3 أكياس مكرونة و3أكياس فول وعلبة مسلي 500 جرام، وعبوة عدس 500 جرام وكيلو بلح وعلبة صلصة وباكو شاي.
وأوضح أن زيادة الدعم التمويني في رمضان بـ14 جنيه للفرد تكلف الدولة مليار جنيه، مشيرا إلى أن قيمة الدعم ارتفعت بنسبة 100 % عن العام السابق.
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