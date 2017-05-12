صادق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) اليوم الجمعة على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب داخل الجيش الألماني.

وبحسب مشروع القانون، فإن تغطية الوجه بدافع ديني أو عقائدي تتعارض مع الإلزام بالحيادية لمؤسسة تابعة للدولة، وكما يلزم مشروع القانون النساء المنتقبات بالكشف عن وجوههن عندما يُطلب منهن إثبات هويتهن في حالات التحقق الأمني من الهوية على سبيل المثال.

ويرى ناقدو مشروع القانون أنه مجرد سياسة رمزية بسبب الضآلة الحادة في أعداد الأفراد الذين يستهدفهم القانون، بحسب تقديراتهم.