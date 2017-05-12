حرص أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى دجلة على تهنئة فريقه السابق أياكس امستردام الهولندى عقب تأهله امس الى نهائى اليورو ليج على حساب موناكو الفرنسى 4/5 بجموع المباراتين .

وارسل ميدو برقية تهنئة لاياكس امستردام الهولندى عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة توتير قائلا : تهانينا إلى أياكس الهولندى لوصوله لنهائى يوروباليج بعد سنوات عديدة.

ويلتقى اياكس امستردام الهولندى مع مانشيستر يوناتيد الانجليزى فى نهائى اليورليج فى الرابع والعشرين من مايو الجارى بملعب “فريندز ارينا” بالعاصمة السويدية استكهولم .