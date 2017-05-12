تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أركان حرب حمدي بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بالقوات المسلحة، مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون، التي ينفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بالساحل الشمالي لمحافظة كفر الشيخ، على مساحة 2600 فدان بالمرحلة الأولى، حيث سيتم افتتاح المشروع خلال أيام، ويوفر 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة،

محافظ كفر الشيخ، قال إن المشروع يعد انطلاقة قوية في مجال تنمية الثروة السمكية ليس في المحافظة التي تنتج 40% من إنتاج الأسماك فحسب، ولكن على المستوى القومي، بخاصة أن هناك مشروعات تقوم على صناعة الأسماك، وأنه سيكون هناك تعاون بين جهاز الخدمة الوطنية وجامعة كفر الشيخ من خلال كلية الثروة السمكية، حول إيجاد حلول سريعة وجذرية للمشكلات التي تواجه قطاعات الثروة السمكية بالمحافظة وتنميتها.

يعد المشروع القومي للاستزراع السمكي من أكبر مشروعات الشراكة مع الجانب الصيني والأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضم 1296 حوضًا، بالإضافة إلى 3 محطات رفع، فضلًا عن وجود مصارف مكشوفة ومواسير للصرف ومحطات لرفع المياه العذبة بطاقة 20 ألف م2، فضلًا عن وجود 10 ورش لتربية الجمبري واليرقات.

أضاف اللواء أركان حرب حمدي بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بالقوات المسلحة، أن مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون يضم 453 حوض سمك بحري، مساحة الحوض الواحد 50 مترًا في 50 مترًا، و626 حوض سمك جمبري، مساحة الواحد 40 مترًا في 40 مترًا، كما يوجد أيضا 186 حضانًا لتحصين الزريعة ورعاية الأسماك، كما أن المشروع به معمل للتفريخ، لإنتاج “الزريعة” بمعدل 20 مليونًا من الأسماك البحرية “البوري، الوقار، الدنيس، القاروص” و2 مليار وحدة جمبري، وهذا بهدف وضع حد لمشكلات الصيد الجائر في البحار، ومحاربة صيد الزريعة ببحيرة البرلس.

أكد “بدين” أنه سيتم من خلال هذا المشروع توفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، مضيفًا أن هذا المشروع يدعم الاقتصاد القومي بمنتجات الأسماك والجمبري، لافتًا إلى أن هذا المشروع العملاق يعد دليلًا على اهتمام القيادة السياسية بتنمية محافظة كفر الشيخ،

كما تفقد “نصر” و”بدين”، أعمال إنشاء وتجميل المرحلة الأولى من كورنيش بحيرة البرلس لتنمية الثروة السمكية لحماية بحيرة البرلس من التعديات الجديدة، حيث سيتم إنشاء كورنيش على بحيرة البرلس بما لا يؤثر على أحواض الترسيب لمراحل التكريك والتكوين البيئي للبحيرة، بطول 6 كم وعرض 18 مترًا وبتكلفة 24 مليون جنيه، ويتم حاليا التنفيذ بالمرحلة الأولى بطول 2500 متر، ويسهم ذلك في تأمين شاطئ البحيرة ضد التعديات من خلال توفير خدمات متكاملة للمواطنين، وإقامة مراس لمراكب الصيد وإنشاء جسر واق بطول 40 كيلومترًا بين البحيرة وأراضي الاستزراع السمكى لحماية البحيرة، وتعديل مسار قنال برمبال لتصب في البحيرة مباشرة ، مضيفًا أنه تم حصر جميع التعديات على بحيرة البرلس وأن حملات الإزالة مستمرة في إزالة هذه التعديات من تحاويط وعلب مخالفة والسدود بالتزامن مع إزالة ورد النيل والحشائش بالبركة الغربية وعدد من المناطق في بحيرة البرلس ورفع كفاءة قسم شرطة المسطحات بالبركة الغربية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، ورئيس الهيئة القومية للثروة السمكية، أعمال إنشاء طريق وكورنيش منطقة مطوبس الصناعية، بتكلفة قدرها 130 مليون جنيه.