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مطار القاهرة يستقبل جثمان مصري لقي مصرعه في قطر
مطار القاهرة

مطار القاهرة يستقبل جثمان مصري لقي مصرعه في قطر

2017-05-12 13:32:04
متابعات

استقبل مطار القاهرة، ظهر اليوم الجمعة، جثمان مواطن مصرى لقى مصرعه الأسبوع الحالى فى حادث سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله، وتم تسليم الجثمان لأقاربه واصطحابه لدفنه بمقابر الأسرة بمحافظة الفيوم.

ووصل جثمان أحمد سليمان محمد السيد، 31 عاما على رحلة الخطوط القطرية رقم 1303 والقادمة من الدوحة وبين تقرير الوفاة المرافق للجثمان أنها بسبب حادث سقوط جسم ثقيل عليه وتم إصدار تصريح الدفن والإفراج عن الجثمان وتسليمه إلى أقاربه تمهيدا لدفنه بمقابر الأسرة فى كحك بحرى بمنطقة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجه المستشار العمالي هشام محمد كامل، بمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالدوحة، بمتابعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المتوفى بالتعاون مع القسم القنصلي بالسفارة، فضلا عن بحث مستحقاته.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي، يفيد أن الوفاة جاءت نتيجة سقوط جسم ثقيل عليه، وهو مواليد 16 مايو 1986، الفيوم كحك بحري - الصديق، ومهنته بجواز السفر نجار مسلح، ويعمل بناء طوب، وقد تمت موافقة الجهات المختصة القطرية على شحن الجثمان، وجار التواصل مع صاحب العمل لمعرفة مستحقات المصري.

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