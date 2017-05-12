اشتكى السفير الإيطالي لدى مصر من عدم قيامه بمهامه على الرغم من مرور عام على تعيينه، وأنه على الرغم من هذا القرار لا يزال موجودا فى ايطاليا، ولم ينتقل إلى القاهرة لمباشرة مهام عمله.

ونقلت صحيفة “كوريير ديلا سيرا” الإيطالية، عن جيامبولو كانتيني، السفير الإيطالي الحالي لمصر، والرئيس السابق لقسم التعاون والتطوير بوزارة الخارجية، شكوته من مرور عام على تعيينه كسفير من قبل الحكومة الإيطالية ومسئول عن مصالحها لدى مصر، لكنه على النقيض، عمله مجمد حيث لم يتم السماح له بالسفر لتسلم مهام عمله بالقاهرة.

وطالب ” كانتيني” الحكومة الإيطالية ببذل مزيد من الجهد من أجل أن يمارس مهام عمله كسفير لإيطاليا بالقاهرة.

وطالب كانتيني من الحكومة الإيطالية إما إعطائه منصبا آخر ليعمل فيه أو السماح له بممارسة مهام منصبه الحالي بفعالية.

يشار إلى أنه قد تسببت قضية الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني الذي عثر على جثته في فبراير من العام الماضي بمنطقة صحراوية خارج القاهرة في توتر في العلاقات بين مصر وإيطاليا، مع استمرار التحقيقات في الوقت الحالي للتوصل إلى مرتكب هذا الحادث.