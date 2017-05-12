أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية وإيصال الدعم لمستحقيه وضمان الاستفادة منه على النحو الأمثل، تجدد الحكومة دعوتها للمواطنين الذين تحتاج بطاقاتهم التموينية لتحديث بياناتها، بسرعة التوجه لمكاتب التموين والبريد على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الموقع الإلكترونى (www.tamwin.com.eg) وذلك لتحديث بياناتهم قبل 30/6/2017، أخذاً فى الاعتبار أنه سيتم إدخال البيانات المحدثة إلى قاعدة البيانات التى تم إعدادها فى 1/7/2017.

وأكدت الحكومة، اليوم، الجمعة، على عدم صحة الشائعات التى تقول بأن المواطنين الذين تحتاج بطاقاتهم إلى تحديث لن يحصلوا على مخصصاتهم التموينية الخاصة بشهر رمضان المعظم.

وتناشد الحكومة المواطنين استمرار التعاون من أجل دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم، من خلال الإسراع فى تحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية، بما يخدم الفئات المستحقة لخدمات تلك المنظومة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عملية تحديث البيانات ستشمل حوالى 19 مليون مواطن مقيدين فى 4.5 مليون بطاقة تحتاج بياناتهم إلى تحديث.