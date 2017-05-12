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الزنط: بسبب مبارك.. مصر خسرت استثماراتها في إفريقيا
سعد الزنط

الزنط: بسبب مبارك.. مصر خسرت استثماراتها في إفريقيا

2017-05-12 13:08:49

أكد سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، أن العلاقات المصرية الأفريقية اتخذت بعدا استراتيجيا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي كان ذو رؤية كبيرة تدرك كون افريقيا هي الظهير القوي لمصر، لافتا إلى أن اسم مصر كان له دوي ضخم في البلاد السمراء.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على فضائية “اون لايف”، اليوم الجمعة، أن الرئيس السادات شغلته قضية السلام ونسى أفريقيا رغم جذوره الأفريقية، ثم جاء الرئيس الأسبق حسني مبارك واستكمل مسيرة السادات مع الغرب حتى حادث اديس ابابا الذي قضى على العلاقات مع القارة السمراء.

وتابع أن دول أخرى كثيرة استغلت هذا التباعد وأضاعت الاستثمارات المصرية هناك ولكن الآن مصر عادت لها لكونها الدائرة الأهم فيما يخص الأمن القومي المصري والاستثمار.

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