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مستشار عسكري يكشف عن فوائد «رعد 27»
اللواء هشام الحلبي

مستشار عسكري يكشف عن فوائد «رعد 27»

2017-05-12 13:05:13

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن “رعد 27” يساهم في تدريب القوات المسلحة والأفراد على الأسلحة ضمن خطة متكاملة للعام الجاري والأعوام القادمة للتدريب سواء داخليا أو التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على فضائية “دريم”، اليوم الجمعة، أن هذه التدريبات تثقل من مهارات المقاتل لكونه يضرب ذخيرة حية على أرض الواقع منها أهداف بعيدة وأخرى قريبة، مشيرًا إلى التعامل بحرفية عالية مع 15 سيارة على الحدود الغربية والسبب هو التدريب الجيد.

كما تابع أن التلاحم بين القوات المسلحة والشعب موجود في هذه التدريبات والتي توفر جو من الطمأنينة للمواطنين.

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