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محافظ سوهاج: هناك مشاريع متوقفة منذ عام 2000.. ومحور «جرجا» تكلفته نصف مليار جنيه
الدكتور أيمن عبد المنعم - محافظ سوهاج
الدكتور أيمن عبد المنعم - محافظ سوهاج

محافظ سوهاج: هناك مشاريع متوقفة منذ عام 2000.. ومحور «جرجا» تكلفته نصف مليار جنيه

2017-05-12 13:17:07
محيط - خالد الريس

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه خلال العامين تم انهاء العديد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2000 بقيمة 10 مليار و389 مليون جنيه بسبب تقاعس الشركات المنفذة والمسئولين، مؤكدا أنه هناك 285 مشروع متوقف منذ 17 عاما.
واعتبر عبد المنعم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح اون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، محور “جرجا -دار السلام” بأنه “نقلة نوعية للمواطن واعجاز هندسي” للمحافظة لأنه سيساعد في التوصيل بين الشرق والغرب، مشيرا إلى تكلفة المحور نصف مليار جنيه وهو بطول 10 كيلو متر.
وأضاف أن كوبري “طهطا” ربط بين شرق المحافظة وغربها والتنقل بينهما خلال دقائق بدون الالتزام بحركة القطارات والمزلقانات.

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