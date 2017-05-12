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بسبب تامر حسني.. انتشار أمني مكثف بمحيط جامعة القاهرة
تامر حسني

بسبب تامر حسني.. انتشار أمني مكثف بمحيط جامعة القاهرة

2017-05-12 12:59:11

عززت مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، من تواجدها بمحيط جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، تزامنا مع حفل الفنان تامر حسني داخل قبة الجامعة.

ونشرت المديرية الخدمات الأمنية بمحيط الجامعة لتأمين دخول الحضور إلى الحفل، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

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