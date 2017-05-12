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لماذا شاركت مصر في «دعم الصومال»؟!.. أماني الطويل توضح
اماني الطويل - أماني الطويل

لماذا شاركت مصر في «دعم الصومال»؟!.. أماني الطويل توضح

2017-05-12 12:54:46

قالت الدكتورة أماني الطويل خبير الشئون الإفريقية، إن مشاركة مصر في مؤتمر دعم الصومال والذي عقد في لندن، يأتي من منطلق الحفاظ على الأمن القومي المصري ووضع المصالح المصرية على الطاولة الدولية.

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الجمعة، أن المؤتمر هدفه منع الأطراف المتصارعة من الحصول على السلاح ودعم الجيش الوطني الصومالي لوجستيًا وفنيًا وجعله المحتكر لاستعمال القوة في الصومال.

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