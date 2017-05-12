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دبلوماسي: مصر تشارك في إعادة إعمار الصومال
السفير إبراهيم الشويمي

دبلوماسي: مصر تشارك في إعادة إعمار الصومال

2017-05-12 12:51:19

قال السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة مصر في مؤتمر دعم الصومال بلندن مسألة هامة جدًا لأن هناك علاقات وثيقة بين مصر والصومال منذ قبل الاستقلال وحرصت مصر على أن تكون الصومال عضوًا في الجامعة العربية.

وأضاف الشويمي، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الجمعة، أن مصر حريصة على انقاذ الشعب الصومالي من المأساة التي يعيشها منذ أكثر من ربع قرن، مشيرًا إلى أن مصر تقدم دعمًا للصومال من أدوية ومدرسين من الأزهر، وهناك خطة مصرية للمشاركة في إعادة إعمار الصومال.

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