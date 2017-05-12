أفادت محطات تلفزيونية باكستانية، أن انفجار وقع اليوم الجمعة فى إقليم بلوخستان بجنوب غرب البلاد ، أدى إلى مقتل 10 أشخاص وسقوط عدد كبير من الجرحى، ووقع الانفجار قرب بلدة ماستونج وعرضت محطات تلفزيونية محلية لقطات لما بدا أنها سيارة دمرها الانفجار.

وأكدت الشرطة إصابة نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستانى، مولانا عبد الغفور حيدرى فى التفجير الذى وقع فى إقليم ماستونغ شرق العاصمة المحلية كويتا.

وقال المسؤول فى الشرطة صفر خان لفرانس برس، الذى أعلن الحصيلة أنه “لم يتضح بعد أن كانت قنبلة مزروعة أم تفجيرا انتحاريا”.