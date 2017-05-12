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في أسبوع.. المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع بنسبة 1.55%
البورصة المصرية

في أسبوع.. المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع بنسبة 1.55%

2017-05-12 12:14:01

سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “إيجي إكس 30”، ارتفاعاً بنسبة 1.55%، ليغلق عند مستوى 12907 نقطة، خلال الأسبوع المنتهي.

وفي نفس السياق، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 587 نقطة.
وسجل مؤشر “إيجي إكس 100”، ارتفاعاً بنحو 0.01%، مغلقاً عند مستوى 1360 نقطة، بينما سجل مؤشر “إيجي إكس 20”، ارتفاعاً بنحو 1.22%، مغلقاً عند مستوى 11998 نقطة.

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