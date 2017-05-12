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رئيس «البنية المعلوماتية»: نعمل بأساليب البيانات «المنفتحة» و«التكاملية» للابتعاد عن البيروقراطية
المهندس خالد العطار - رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات
المهندس خالد العطار - رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات

رئيس «البنية المعلوماتية»: نعمل بأساليب البيانات «المنفتحة» و«التكاملية» للابتعاد عن البيروقراطية

2017-05-12 13:00:17
محيط - خالد الريس

أكد المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، أن دور القطاع هو توفير المعلومات والبيانات بصورة متقدمة وحديثة  لقطاعات الدولة المختلفة، مشددا على ضرورة اتاحة المعلومات بشكل كامل لصناع القرار لمواجهة ما وصفها بـ”المشاكل العميقة”.
وأشار العطار من خلال لقاءه ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن “الحوكمة” هي تنظيم العمل بشكل ذاتي بدون رقابة وإنشاء منظومة سليمة، موضحا أهمية “حوكمة التطبيقات” حتى يتم تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل أسهل.
وأعلن أن فكرة “البيانات المنفتحة” وعدم حجب المعلومات عن المواطنين سيتم تنفيذها في مصر قريبا، مضيفا أيضا أنه جاري العمل على البيانات التكاملية بالمشاريع التي ترتبط بالعديد من الجهات وهو الأسلوب الذي تعمل بها العديد من الدول.

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