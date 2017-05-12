كيف تعرف كهربا على شدوى الحضري قبل الخطوبة؟!

يحتفل محمود كهربا لاعب الزمالك بخطوبته اليوم على شدوى نجلة عصام الحضري حارس مرمى نادي وادي دجلة ومنتخب مصر.

وبدأت القصة عندما شاهد كهربا نجلة عصام الحضري في إحدى المناسبات العامة وقرر التقدم لخطبتها.

وطلب كهربا من يد شدوى من عصام الحضري في اتصال هاتفي والذي طلب مهلة للتفكير في البداية ثم وافق ليقام حفل الخطوبة اليوم بفيلا الحارس الدولي بمدينة 6 أكتوبر.

من هي شدوى عصام الحضري

- شدوى هي البنت الثانية لعصام الحضري بعد شاهندة وقبل شهد

- تبلغ شدوى من العمر 17 عامًا

- تلعب شدوى الكرة النسائية في فريق وادي دجلة للناشئات

- تشجع نادي الزمالك وليس الأهلي وهو ما أثار أزمات للحارس الدولي