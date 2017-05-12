أجرى مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، زيارة لإحدى الشركات كثيفة العمالة المصرية، والتي تعمل في مجال تجميع الصحف والمجلات بشمال مدينة ميلانو، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل؛ للتواصل وحل مشاكلهم أولًا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل.

وتلقَّى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه التقى، في إطار زياراته الميدانية، العمالة المصرية التي تعمل في مجال تجميع الصحف والمجلات، وتم التواصل معهم ومدير الشركة، ومراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية بالشركة، وإرشاد العمالة بالالتزام باتباع التعليمات في ذلك الشأن.

كما تم التأكد من وجود عقود عمل للعمال المصريين، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التي تواجههم، فضلا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد لهم بأن مكتب التمثيل العمالي في خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي.