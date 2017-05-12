شددت مديرية أمن الدقهلية من إجراءاتها الأمنية بالتنسيق مع قوات الجيش، تزامنًا مع زيارة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية محافظة الدقهلية المقرر لها اليوم الجمعة، حيث سيكون فى استقباله المحافظ الدكتور أحمد الشعراوى وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلس النواب.

وتشمل الزياره افتتاح وأداء صلاة الجمعه بمسجد عزبة عاصم بمركز تمي الأمديد ووضع حجر أساس كلية هندسه رى تمى الأمديد وقصر ثقافه تمى الأمديد وافتتاح مسجد بمركز السنبلاوين وأداء صلاة العصر به ووضع حجر أساس مستشفى ميت أبو خالد بمركز ميت غمر.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الحيوية ومداخل المدن والمراكز والطرق السريعة والطرق التى ستمر من عليها الزيارة، كما رفعت قوات الحماية الأمنية من إجراءاتها الامنية.