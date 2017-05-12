بدء تجارب التشغيل لـ7 محطات «مياه شرب» بـ3 محافظات2017-05-12 11:29:48
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تجارب التشغيل والتسليم الابتدائى، لـ7 محطات مياه شرب، فى 3 محافظات، هى البحيرة والشرقية والدقهلية، بتكلفة إجمالية مليار و655 مليون جنيه، لخدمة نحو 3 ملايين و750 ألف نسمة.
وقال اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه جار تجارب التشغيل والتسليم الابتدائى، لـ3 محطات فى محافظة الشرقية، هى : توسعات محطة مياه ههيا، تنفيذ شركة المقاولات المصرية، بطاقة 68 ألف متر مكعب فى اليوم، وتكلفة إجمالية 283 مليون جنيه، وتخدم نحو 700 ألف نسمة فى مراكز وقرى ههيا والإبراهيمية وديرب نجم، ومحطة مياه مشتول السوق، بطاقة 68 ألف متر مكعب فى اليوم، تنفيذ شركتى النصر للمبانى والإنشاءات والمقاولون العرب، بتكلفة 300 مليون جنيه، وتخدم نحو 600 ألف نسمة فى مدينة ومركز مشتول السوق، ومحطة مياه تلراك، بطاقة 26 ألف متر مكعب فى اليوم، تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، بتكلفة 54 مليون جنيه، وتخدم نحو 500 ألف نسمة.
وأضاف: بالنسبة لمحافظة الدقهلية، فتم الانتهاء والتسليم الابتدائى وبدء تجارب التشغيل، لـ 3 محطات وهى : محطة ميت غمر، بطاقة 112 ألف متر مكعب فى اليوم، بتكلفة 400 مليون جنيه، وتخدم نحو 600 ألف نسمة، فى مدينة ومركز ميت غمر والقرى التابعة لها، ومحطة منية النصر، بطاقة 51 ألف متر مكعب فى اليوم، تنفيذ شركة المقاولون العرب، بتكلفة 320 مليون جنيه، وتخدم نحو 250 ألف نسمة، فى مدينة ومركز منية النصر، والقرى التابعة، فضلا عن توسعات محطة ميت خميس، والتى تم رفع طاقتها من 102 إلى 204 آلاف متر مكعب فى اليوم، بتكلفة 78 مليون جنيه، حيث أكدت وزارة الصحة نجاح العينات التى اخذتها من المحطة والتى ستخدم نحو 600 ألف نسمة.
وأشار رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن المحطة السابعة فى محافظة البحيرة، وهى محطة مياه المحمودية، بطاقة 86 ألف متر مكعب فى اليوم، بتكلفة 220 مليون جنيه، وتخدم نحو 500 ألف نسمة فى مدينة المحمودية، و22 قرية، موضحا أن وزارة الصحة أخذت العينات وأثبتت نجاحها.
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