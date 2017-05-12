وقع انفجار، بالقرب من مكتب بريد، في وسط العاصمة الإيطالية روما، صباح اليوم الجمعة.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية، عن أنه لم تقع إصابات، نتيجة الانفجار، الناجم عن طرد مفخخ.

وقالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية: “المعلومات الأولية، تشير إلى أن سيارة لحقت بها أضرار”.

وذكرت خدمة المعلومات “لوكفيردي”، التي يديرها نادي السيارات الإيطالي، بالتعاون مع شرطة المدينة، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن “فحوصاً فنية”، تجرى قرب مكتب البريد.