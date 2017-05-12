قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، صباح اليوم الجمعة، إعادة فتح طريق “القاهرة ـــــ الإسماعيلية” الصحراوي عقب انتهاء أعمال تركيب جسم معدني لكوبري مشاة بالكيلو 29 للقادم من القاهرة اتجاه الإسماعيلية.

وكان في وقت سابق صرح مصدر أمني، بأن الأعمال تكون عبارة عن تركيب جسم معدني الأمر الذي يستلزم تحويل حركة السيارات للقادم من الإسماعيلية اتجاه القاهرة إلى طريق موازِ للطريق تم استحداثه وتمهيده لمسافة 500 متر، والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي عقب تجاوز الأعمال.

ومع الانتهاء من تركيب الكوبري في هذا الاتجاه سيتم البدء في الأعمال بالاتجاه الآخر للمتجه من القاهرة حتى الإسماعيلية، وتحويل حركة السيارات إلى طريق موازِ تم استحداثه لمسافة 500 متر والعودة للطريق الرئيسي عقب تجاوز الأعمال.

وقال المصدر، إنه تم معاينة مسار التحويلات المرورية والتأكد من صلاحيتها لتستوعب الأحجام المرورية، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 5 حتى 9 صباح اليوم الجمعة، وسيتم تعيين الخدمات المرورية والمساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية، منعًا لحوادث التصادم، بناءً على تكليفات اللواء عادل زكي مساعد الوزير للمرور، مع تدعيم الخدمات المرورية.