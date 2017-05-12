بدء طرح المرحلة الأولى من «المجمعات الصناعية»2017-05-12 11:06:13
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بدء طرح المرحلة الأولى من المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص بمحافظات الصعيد أمام المطورين الصناعيين، والتي تشمل 4 مجمعات بمحافظات (الأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج).
وقال الوزير إن طرح هذه المجمعات يأتى في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 8 مجمعات صناعية في صعيد مصر، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أطلقها خلال مؤتمر الشباب الثانى بأسوان يناير الماضى.
وأضاف الوزير أن مساحة المجمع الواحد تصل إلى 300 ألف متر ويضم 200 مصنع صغير في كل محافظة، مؤكدًا أن تحقيق تنمية صناعية شاملة في الصعيد تأتى على رأس أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.
وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن كراسة الشروط سيتم طرحها بمقر الهيئة اعتبارًا من الأحد المقبل، وذلك حتى 4 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن هذه المجمعات تم طرحها بنظام المطور الصناعى للاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركات المطورين في مجال إنشاء وتطوير وإدارة المناطق والمجمعات الصناعية.
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT
-
البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوعThu, 11 May 2017 14:54:46 GMT
-
الإسكان : تنفيذ 2832 "شقة" بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسطThu, 11 May 2017 09:18:14 GMT
-
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة ...Thu, 11 May 2017 08:22:14 GMT
-
مقتل 17 وإصابة العشرات من حركة طالبان بإقليم "قندهار" جنوب أفغانستان
أعلن مسئولون، الأربعاء، أن 17 مسلحا من “حركة طالبان” قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح فى حوادث عنف منفصلة وقعت فى إقليم قندهار جنوبى أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة روسيا ...Thu, 11 May 2017 13:36:30 GMT
-
في «رمضان».. المترو حتى الثانية فجراً والدفع بقطارات إضافية
أكد المهندس خالد صبرة رئيس المترو للدعم الفني والصيانة تعديل مواعيد جدول تشغيل المترو فى شهر رمضان الكريم لتناسب المواطنين خلال عودتهم من أعمالهم. وقال صبرة، فى ...Thu, 11 May 2017 09:53:00 GMT