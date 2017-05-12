أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بدء طرح المرحلة الأولى من المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص بمحافظات الصعيد أمام المطورين الصناعيين، والتي تشمل 4 مجمعات بمحافظات (الأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج).

وقال الوزير إن طرح هذه المجمعات يأتى في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 8 مجمعات صناعية في صعيد مصر، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أطلقها خلال مؤتمر الشباب الثانى بأسوان يناير الماضى.

وأضاف الوزير أن مساحة المجمع الواحد تصل إلى 300 ألف متر ويضم 200 مصنع صغير في كل محافظة، مؤكدًا أن تحقيق تنمية صناعية شاملة في الصعيد تأتى على رأس أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن كراسة الشروط سيتم طرحها بمقر الهيئة اعتبارًا من الأحد المقبل، وذلك حتى 4 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن هذه المجمعات تم طرحها بنظام المطور الصناعى للاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركات المطورين في مجال إنشاء وتطوير وإدارة المناطق والمجمعات الصناعية.