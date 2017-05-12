طالبت شركة روتانا النجم عمرو دياب بتعويض قدره 6 ملايين دولار على الرغم من هزيمة الشركة وخسارتها لجميع الدعاوى والقضايا التي أقامتها ضد الميجا ستار عمرو دياب والتي كان آخرها الدعوى رقم 532 لسنة 8 ق اقتصادية التي تطالبه بتعويض مادى قدره 5 ملايين دولار إلا أن الشركة تواصل استفزازها لأحد رموز الأغنية بمصر والعالم وقامت برفع نفس الدعوى مرة أخرى برقم 420 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة.

وعلق أشرف عبد العزيز، محامي الميجا ستار، على دعوى روتانا قائلا: “إنه لا يعقب على القضايا المطروحة في وسائل الإعلام وإن رده مكانه ساحة القضاء، مؤكدًا ثقته بعدالة القضاء المصري”.

وكان عبد العزيز قد قام مؤخرًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة روتانا وأقام دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الميجا ستار الفنان عمرو دياب نتيجة ما قامت به شركة روتانا من إقامة العديد من الدعاوى القضائية والتي قضي فيها جميعًا بالرفض.

وترجع تفاصيل القضية الأخيرة التي خسرتها روتانا والتي تحمل رقم 532 لسنة 8 ق المرفوعة منها ضد عمرو دياب وإحدى شركات الاتصالات، لتطالبه بمبلغ وقدره خمسة ملايين دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة زعمًا منها أن قاموا بطرح البوم أحلي وأحلي دون موافقة كتابية من الشركة.

جدير بالذكر أن توقيت إقامة الدعوى التي أعادت روتانا رفعها جاء في اليوم التالي لنجاح حفل الهضبة الأخير والذي أقيم بساحة “كايرو فيستيفال سيتي” بالقاهرة الجديدة بحضور 50 ألفًا من عشاقه من مختلف الأعمار.

وكان عشاق الهضبة شنوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد شركة “روتانا” لتعمدها النيل من المكانة التي حققها النجم العالمي عمر دياب ومن نجاحاته المتواصلة طوال مشواره الفني الممتد للعديد من الأجيال وطالبوا أجهزة الدولة المصرية بالتدخل لحماية “الهضبة” من استفزازات روتانا المتواصلة.

على جانب آخر يستعد النجم العالمي عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد خلال فترة صيف 2017، وبالتحديد عقب عيد الفطر، بالإضافة إلى فيلمه مع المنتج تامر مرسي.