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هل يملك ترامب أملاك في روسيا؟!.. الحقيقة
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هل يملك ترامب أملاك في روسيا؟!.. الحقيقة

2017-05-12 11:01:04

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة تليفزيونية أنه لا يملك أي مشاريع تجارية في روسيا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “NBC” التليفزيونية: “ليس لدى أي استثمارات في روسيا، لا شيء على الإطلاق، وليس لدى أملاك في روسيا.. الكثيرون يعتقدون أن لدى في موسكو مبنى مكاتب.. ليس لدى عقارات في روسيا”.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه بعث برسالة إلى عضو مجلس الشيوخ ليندسي جراهام تحمل أدلة بهذا الشأن.

يذكر أن ترامب أقال الثلاثاء الماضي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي الذي أجرى تحقيقات بشأن مزاعم عن “اتصالات مع روسيا”.

وقد أيد الإقالة النائب العام ووزير العدل جيف سيشنس ونائبه الأول رود روزينشتاين الذي تمت الموافقة على تعيينه مؤخرًا بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ.

وأشرف كومي على تحقيقات ضد ترامب بشأن مزاعم عن “صلات مع روسيا”، نفاها البيت الأبيض والكرملين، كما أن منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون هي الأخرى اتهمت كومي بأنه عمل على هزيمتها بنشره معلومات غير مؤكدة عن تحقيق جديد ضدها قبل 10 أيام من الانتخابات الرئاسية 2016.

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