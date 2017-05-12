أكد المهندس طارق الملا، وزير البتـرول والثروة المعدنيـة، أن إستراتيجية قطاع البترول الجارى تنفيذها تعتمد على رؤية جديدة للتعامل مع الشركاء الأجانب لتحقيق المصالح المتوازنة المشتركة.

وقال الملا: “بدأنا في جنى ثمار الخطة الجديدة بعد تحقيق كشف ظهر بالبحر المتوسط وبدء الإنتاج من المرحلة الأولى من مشروع غازات غرب الدلتا (شمال إسكندرية)، وهو ما يعزز إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ويساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلى”.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بحضور رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر وقيادات قطاع البترول.

وأشار الوزير في كلمته إلى أن قطاع البترول يعتمد في تنفيذ استراتيجيته على تبنى برنامج جاد لإقامة صناعة بترول وغاز حقيقية لديها القدرة على المنافسة مع كبرى شركات البترول العالمية وإجراء إصلاحات ضرورية وتنفيذ برنامج لتحديث وتطوير قطاع البترول لكشف واستغلال كافة الإمكانيات التي يتمتع بها باعتباره المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة وأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال الاحتفاظ بالقيم الجوهرية للقطاع (السلامة، الابتكار، الإلتزام بأخلاق المهنة، الشفافية والكفاءة).

أكد أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم وضع 6 برامج تغطى كافة أنشطة صناعة البترول والغاز وترتبط بنظام معلوماتى (ERP)، وأصبح لهذا المشروع دور أساسى في إستراتيجية قطاع البترول والتي تستهدف تأمين جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والتوسع في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة.

وأوضح الوزير أن ما تحقق خلال الثلاث سنوات الأخيرة يعد قصة نجاح حيث تم تنفيذ21 مشروعًا لتنمية حقول الغاز، بالإضافة إلى 9 مشروعات غاز أخرى جار تنميتها وسيتم الانتهاء منها ووضعها على الإنتاج بنهاية 2019، إلى جانب 11 مشروعا جديدا مخطط تنفيذها خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية عام 2018.

وأكد الوزير أن تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز يتطلب تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية وإنشاء تسهيلات جديدة إلى جانب تطوير التسهيلات القائمة، ومثالًا على ذلك مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط الذي سيوفر الوقود لصعيد مصر، ومشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد والذي سيوفر جانب من احتياجات القاهرة من الوقود.

وأشار إلى أن تأمين الاحتياجات يتطلب أيضا توسعات معمل ميدور لإنتاج وقود عالى الجودة وذلك في إطار سعى قطاع البترول لاستيراد الزيت الخام وتكريره محليًا بدلًا من استيراد المنتجات البترولية لتعظيم القيمة المضافة.

وأضاف أنه من ضمن خطة تأمين وتنويع مصادر الامدادات نجاح هيئة البترول “أسوة بالشركات الأجنبية التي تعمل خارج حدودها” في الحصول على نسبة 10% في قطاع 9 بشمال البصرة في العراق إلى جانب المساهمة بنسبة 15% في حقل سيبا للغاز بالعراق.

وأوضح الوزير أن إستراتيجية قطاع البترول تهدف إلى خفض معدلات استخدام السيارات في نقل المنتجات البترولية والاعتماد بشكل أكبر على خطوط الأنابيب لتخفيض التكاليف ومنع حدوث الاختناقات، بالإضافة إلى تحقيق عوامل الأمن والسلامة، إلى جانب التوسع في إقامة مستودعات للتخزين في موانئ العين السخنة والحمرا وسيدى كرير.

وأشار إلى أن التوسع في مشروعات توصيل الغاز للمنازل يعد جزءا من تحقيق العدالة الاجتماعية.