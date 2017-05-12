رمضان: «جواب اعتقال» لم يشوه صورة الإسلام.. والممثل الحقيقي يبكي بأي عين2017-05-12 12:00:41
رفض الفنان محمد رمضان الاتهامات الموجهة لفيلمه القادم “جواب اعتقال” بأنه يشوه صورة الإسلام والمسلمين، مطالبا من الجمهور مشاهدة الفيلم أولا للحكم عليه.
وأشار رمضان في مقاطع فيديو “لايف” نشرها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” للرد على أسئله معجبيه، إلى أن الجهات الرقابية كانت متخوفة من الفيلم نظرا لحساسية قضيته وهو الإرهاب ولكن تم الموافقة عليه وسيعرض في عيد الفطر القادم، نافيا أن يكون الفيلم مقتبس عن أي أفلام أو روايات أخرى.
وأعلن أنه سيقدم المزيد من الأعمال المسرحية التي وصفها بأنه “صلة رحمه الفنية”، وقال: “سأظل طول عمري على خشبة المسرح، مؤكدا استمرار عرض مسرحية “أهلا رمضان” خلال فترة عيد الفطر.
وعن تقديمه لفيلم مصري عن السيارات على غرار الفيلم الأمريكي “فاست أند فيريس”، قال: “تحدثت مع مؤلفين لتقديم عمل عن السيارات وأعدكم بعمل قريب”، مضيفا أن متابعة أخبار السيارات من هواياته المفضلة.
وأكد أنه يقوم حاليا بالاعداد لفيلم عن قصة أحد أبطال حرب “6 أكتوبر” رفض الإفصاح عن أسمه، موضحا أن الفيلم من سيناريو وحيد حامد وإخراج محمد سامي وبمشاركة عدد من النجوم.
وعن سؤاله عن البكاء بعين واحدة في أحد الأعمال الفنية ، قال ساخرا “هي جت صدفة .. بس الممثل الحقيقي يبكي بأي عين وفي أي وقت”، وقام بأداء “البكاء” في الفيديو.
وشدد رمضان من خلال الفيديو على ضرورة الاهتمام بالمخترعين والعلماء مثل الممثلين والمطربين ولاعيبة الكورة لكي تنهض مصر – على حد قوله.
وذكر أن حلمه هو الحصول على جائزة الاوسكار بفيلم مصري، وقال “ثقة في الله هيحصل .. ان شاء الله”.
.@marinaofficial8 #AskElOstora pic.twitter.com/lqPhbHyHL1— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) ١١ مايو، ٢٠١٧
.@OmarAbuEyad #AskElOstora pic.twitter.com/ackTpVmElp— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) ١١ مايو، ٢٠١٧
.@MimoSudan0011 #AskElOstora pic.twitter.com/DmvZehGOeQ— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) ١١ مايو، ٢٠١٧
.@ibrahimnorhan71 #AskElOstora pic.twitter.com/0HgzwRpJZw— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) ١١ مايو، ٢٠١٧
.@E3lam #AskElOstora pic.twitter.com/XGjycqHaWK— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) ١١ مايو، ٢٠١٧
.@WaelDelAdel #AskElOstora pic.twitter.com/hn9xQq6Blx— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) ١١ مايو، ٢٠١٧
.@Moustafa_SD #AskElOstora pic.twitter.com/7K7LVU9UAs— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) ١١ مايو، ٢٠١٧
.@Sara_Shabaan_12 #AskElOstora pic.twitter.com/4LLbfXGZpW— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) ١١ مايو، ٢٠١٧
.@WaelTalaatn #AskElOstora pic.twitter.com/wmZOfmbIyq— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) ١١ مايو، ٢٠١٧
.@F55Q68e0Gv72MhU #AskElOstora pic.twitter.com/t2ztfc7h8J— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) ١١ مايو، ٢٠١٧
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