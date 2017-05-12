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أردوغان: «لا نريد أن تصبح أمريكا مأوى للإرهابيين»
ترامب واردوغان

أردوغان: «لا نريد أن تصبح أمريكا مأوى للإرهابيين»

2017-05-12 10:50:22

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إصرار بلاده على مكافحة المنظمة الإرهابية داخل البلاد وفي العراق وسوريا، قائلا: “لا نريد أن تصبح أمريكا مأوى للإرهابيين”.

وهاجم أردوغان خلال مؤتمر صحفي، قرار تسليح الولايات المتحدة للأكراد، مؤكدًا أنه قرار مخالف، مشيرًا إلى زيارته المرتقبة للولايات المتحدة والتي ستكون ميلادا جديدا في علاقاتهما؛ على حد قوله.

وأوضح أنه أعد التجهيزات الأولى لزيارة الصين والتي تعد خطوة مهمة في العلاقات بين البلدين، ولن تكون مجرد تطور للعلاقات بينهما بل تطور بمجالات أخرى، على أن يتوجه بعدها للولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة ملفي التعاون المشترك والإرهاب.

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