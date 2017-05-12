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تعرف على موعد مباريات الدوري في رمضان
اتحاد الكرة المصري

تعرف على موعد مباريات الدوري في رمضان

2017-05-12 10:45:45
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حددت لجنة مسابقات الدورى الممتاز، برئاسة عامر حسين، الـ10 مساء موعداً لمباريات الدورى الممتاز خلال شهر رمضان.

ويشهد شهر رمضان إقامة 3 جوالات للدورى هى الأسبوع الـ30 والـ31 والـ32 للدورى الممتاز، وتتبقى جولتان فقط لم يتم تحديد موعدهما حتى الآن.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن انتهاء بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2016 – 2017 يوم 18 يوليو المقبل. وراعت لجنة المسابقات إقامة مباريات الدورى فى رمضان عقب الإفطار، وتم وضع مباريات الأندية التى تنافس على الهبوط فى توقيت واحد، وتم اختيار الملاعب التى تحتوى على أضواء كاشفة فى ظل صعوبة المباريات قبل الإفطار بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

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