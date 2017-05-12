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مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جوية
التحالف العربي

مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جوية

2017-05-12 10:47:00

أعلنت مصادر أمنية يمنية مقتل 12 عنصرا وإصابة 19 آخرين من مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في ضربات وجهتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية على معسكر خالد بمديرية موزع ومقبنة غربي محافظة تعز، خلال الساعات الماضية.

وأوضحت المصادر، حسبما أوردت قناة “العربية الإخبارية” اليوم الجمعة، أن طيران التحالف قصف مواقع الحوثيين في معسكر خالد عبر 7 ضربات أدت إلى سقوط 5 قتلى و9 جرحى.

كما استهدفت مواقع وتعزيزات في منطقة حواص بمديرية مقبنة، أسفرت عن مقتل 7 وإصابة 10 آخرين من مليشيات الحوثي وصالح، كما قصفت بوارج التحالف معسكر خالد خلال ساعات الليل.

وتزامن ذلك مع اتساع رقعة المواجهات بين القوات الشرعية والمتمردين في منطقة الهاملي شمالي معسكر خالد بمديرية موزع، حيث تبادل الطرفان قصفا مدفعيا مكثفا، فيما جرت اشتباكات عنيفة في مفرق موزع، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

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