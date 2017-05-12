غموض وقلق يسبقان زيارة «ترامب» لإسرائيل.. لهذه الأسباب!2017-05-12 10:41:45
ذكر موقع “والاه” الإسرائيلي إن مسؤولين إسرائيليين يشعروا بالقلق إزاء التوتر الذي قد يخلق بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات مع الفلسطينيين مجددًا، مع التذكير بأنه بقي أسبوع ونصف على الزيارة الأولى لترامب لإسرائيل.
وقال وزير إسرائيلي لموقع “والاه” الإخباري “يبدو أن ترامب مصمم على التوصل لاتفاق، وليس هناك خيار للتجادل معه لو تنازعنا مع ترامب أيضًا بعد ثماني سنوات من الخلاف مع إدارة أوباما فإن هذا سيضر بإسرائيل بشدة”.
وأضاف “والاه” أن هناك حالة من الغموض في تل أبيب في كل ما يتعلق بنوايا ترامب، مثلما اعتبره وزير كبير في الحكومة، ومقربين من رئيس الحكومة قالوا إنه في الأسابيع الماضية بدا أنه قلق من الإشارات من واشنطن ومازالت خطة الإدارة الأمريكية في مراحل الصياغة، لكن حسب التقديرات، ترامب سيطلب تحريك الخطة التي تستند على أساس مبادرة السلام العربية من 2002، التي تشمل اتفاقًا إسرائيليًا لإعادة حدود 67 وإقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات مع الدول العربية.
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT
-
البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوعThu, 11 May 2017 14:54:46 GMT
-
الإسكان : تنفيذ 2832 "شقة" بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسطThu, 11 May 2017 09:18:14 GMT
-
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة ...Thu, 11 May 2017 08:22:14 GMT
-
مقتل 17 وإصابة العشرات من حركة طالبان بإقليم "قندهار" جنوب أفغانستان
أعلن مسئولون، الأربعاء، أن 17 مسلحا من “حركة طالبان” قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح فى حوادث عنف منفصلة وقعت فى إقليم قندهار جنوبى أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة روسيا ...Thu, 11 May 2017 13:36:30 GMT
-
في «رمضان».. المترو حتى الثانية فجراً والدفع بقطارات إضافية
أكد المهندس خالد صبرة رئيس المترو للدعم الفني والصيانة تعديل مواعيد جدول تشغيل المترو فى شهر رمضان الكريم لتناسب المواطنين خلال عودتهم من أعمالهم. وقال صبرة، فى ...Thu, 11 May 2017 09:53:00 GMT