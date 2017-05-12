أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزارة تسلمت مليون و256 ألف طن قمح حتى أمس الأول بمعدل توريد يومي 120 ألف طن، مؤكدا أن معدل التوريد قد ارتفع عن السابق.

وأعرب رمضان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، عن تفاؤله من موسم الحصاد الحالي حيث أعلن أنه تم وضع ضوابط لشراء القمح المحلي برقابة لجان فرز، وقال: “أتوقع موسم جيد جدا ومنضبط”، معلنا أن الوزارة ترفض استلام أي قمح مخلوط بتراب أو رمل أو شوائب.

وأضاف : “وزير التموين توقع توريد 4 مليون طن قمح هذا العام، ولكننا مستعدون لشراء أي كميات من القمح المحلي”، مشيرا إلى أن وزارة المالية خصصت ميزانية 14 مليار جنيه لشراء القمح وقد يرتفع في حال زيادة الكميات الموردة.