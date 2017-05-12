 Moheet on google
الجمعة 12 مايو 2017 11:40 صباحاً
روابط سريعة
«التموين»: معدل توريد القمح ارتفع.. ومستعدون لشراء أي كميات من المحصول المحلي
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«التموين»: معدل توريد القمح ارتفع.. ومستعدون لشراء أي كميات من المحصول المحلي

2017-05-12 10:54:09
محيط - خالد الريس

أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزارة تسلمت مليون و256 ألف طن قمح حتى أمس الأول بمعدل توريد يومي 120 ألف طن، مؤكدا أن معدل التوريد قد ارتفع عن السابق.
وأعرب رمضان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، عن تفاؤله من موسم الحصاد الحالي حيث أعلن أنه تم وضع ضوابط لشراء القمح المحلي برقابة لجان فرز، وقال: “أتوقع موسم جيد جدا ومنضبط”، معلنا أن الوزارة ترفض استلام أي قمح مخلوط بتراب أو رمل أو شوائب.
وأضاف : “وزير التموين توقع توريد 4 مليون طن قمح هذا العام، ولكننا مستعدون لشراء أي كميات من القمح المحلي”، مشيرا إلى أن وزارة المالية خصصت ميزانية 14 مليار جنيه لشراء القمح وقد يرتفع في حال زيادة الكميات الموردة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3