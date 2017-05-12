لقى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، والخاص بالمرور على محافظات القاهرة والدقهلية ودمياط، لمتابعة موقف الأسمدة بتلك المحافظات والوقوف على مدى توافرها ووصولها للمزارعين.

وشمل تقرير المتابعة المرور على 6 جمعيات تعاونية زراعية بالمحافظات الثلاثة، فضلًا عن مركز إرشادي بمحافظة القليوبية، ومنفذ لتوزيع المخصبات الزراعية والتابع لصندوق الموازنة الزراعية، كذلك زيارة مصنع موبكو للأسمدة.

وكشف نائب وزير الزراعة في تقريره عن موقف حصص الأسمدة بالمحافظات الثلاثة، حيث بلغ اجمالي الزمام المقنن بمحافظة القليوبية حوالي 161 ألف و23 فدان، بينما تبلغ احتياجاتها من الأسمدة حوالي 48 ألفا و286 طنا، وبلغت كمية الأسمدة التي تم توفيرها حتى الآن في الجمعيات حوالي 14 ألفا و821 طنا، وتمثل حوالي 31% من جملة الاحتياجات، حيث تستمر عمليات الشحن حتى نهاية الموسم، بينما بلغ إجمالي الزمام المقنن بمحافظة الدقهلية حوالي 643 ألفا و588 فدانا، بينما تبلغ احتياجاتها من الأسمدة حوالي 138 ألفا و342 طنا، وبلغت كمية الأسمدة التي تم توفيرها حتى الآن في الجمعيات حوالي 64 ألفا و36 طنا، ما يمثل حوالي 46% من جملة الاحتياجات، وتتوالى عمليات الشحن لتغطية الاحتياجات حتى نهاية الموسم.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي الزمام بمحافظة دمياط حوالي 113 ألف و810 فدان، وتبلغ جملة الاحتياجات من الأسمدة حوالي 24 ألف و488 طنا، تم توفير حوالي 7 آلاف و508 أطنان منها حتى الآن، أي بما يمثل حوالي 31% من جملة الاحتياجات، مع استمرار عمليات الشحن لتغطية كافة احتياجات المزارعين.

وقال نائب وزير الزراعة إنه تم التأكيد خلال جولته المرورية على أهمية مشروع كارت الفلاح، بما يعود بالنفع على المزارع ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، لافتًا الى انه يجرى حاليًا استكمال مراحل تنفيذ المشروع بهدف إنهاء المرحلة الأولى في موعدها قبل نهاية يونيو المقبل.

وأكد الحداد أنه تم التركيز على أهمية الحفاظ على الأرض الزراعية وحمايتها من التعديات عليها، حيث قد تصل معاقبة المخالف بسحب المساحة المتعدى عليها لصالح مشروعات النفع العام.

ومن جهته أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة مواصلة حملات المرور والمتابعة على كافة المحافظات، والتواصل مع المزارعين، لافتًا إلى التشديد على كافة مديري المديريات والإدارات والوحدات الزراعية بالمحافظات المختلفة بالنزول الى المزارعين والاستماع الى المشاكل التي تواجههم ورصدها على أرض الواقع والعمل على حلها فورًا.