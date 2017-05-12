ذكر موقع “نيوز 1” الإسرائيلي أن “الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب اختار أن يبدأ زيارته في الشرق الأوسط نهاية الشهر الجاري بالسعودية التي تعتبر زعيمة العالم السني والخصم اللدود لإيران الشيعية”.

ويصل الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط من أجل بناء “الشراكة الاستراتيجية” من جديد مع المحور السني المعتدل، نفس المحور الذي قرر الرئيس السابق باراك أوباما إهماله وتفضيل إيران عليه، والتي وقع معها اتفاق النووي رغم معارضة المعسكر العربي السني، وكذلك حكومة إسرائيل.

الرئيس ترامب وصف زيارته المنتظرة للسعودية بأنها زيارة “تاريخية”، وكذلك وزير الخارجية السعودي عادل الجبير استخدم نفس الكلمة حين تطرق لأمر الزيارة.

وأضاف الموقع الإسرائيلي: “بعد أن اختار الرئيس السابق أوباما ان يزور مصر كمحطته الأولى في الشرق الأوسط قبل ثماني سنوات؛ يبدو أن مستشاري الرئيس ترامب توصلوا لنتيجة أن السعودية هي الحليف العربي الأهم بالنسبة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب أنها تسيطر على احتياطي النفط الأكبر في العالم؛ بل أيضًا بسبب موقفها الإقليمي والديني”.

وتابع: “ترامب اختار السعودية أيضًا كونها تضم الأماكن المقدسة للإسلام، وذلك لدحض المزاعم التي تظهر انه يكره المسلمين، وليظهر ان الولايات المتحدة عازمة على تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان”.

وأشار الموقع إلى أن التقديرات في العالم العربي انه خلال زيارة ترامب سيتم الاتفاق على صفقات سلاح كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، من بينها منظومات أسلحة حديثة للجيش السعودي، وسيحتل التهديد الإيراني المركز الأساسي خلال اللقاء، حيث المصلحة مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية.

ومن المفترض ان يناقش ترامب مع مستضيفيه بالسعودية الوضع في سوريا، لبنان، واليمن في ظل التدخل الإيراني المكثف في تلك الدول، وقال الموقع: الرئيس ترامب يرى في إيران الداعم الأول للإرهاب، ليس فقط بالشرق الأوسط، بل في العالم أجمع، وهناك ضرورة فورية لكبح جماحها. قضايا أخرى مُتوقع ان يتم رفعها خلال زيارة الرئيس للسعودية هي حرب الإرهاب ضد “داعش” وتجديد المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية تحت “مظلة عربية”.