أكد خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي، أن درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها الطبيعية، موضحا أن درجات الحرارة معتدلة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأشار سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن موجة حارة ستبدأ غدا وستكون ذروتها أيام الثلاثاء والأربعاء نتيجة رياح قادمة من شبه الجزيرة العربية، معلنا أن درجات الحرارة ستعود لمعدلاتها الطبيعية ابتداء من يوم الخميس القادم.

وأعلن أن التقلبات الجوية الحادة والسريعة من سمات فصل الربيع نظرا لأنه “فصل انتقالي”، مؤكدا أن انكسار الموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية نتيجة “كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا”.