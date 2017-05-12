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موعد مباراة الزمالك وكابس يونايتد والقنوات الناقلة
الزمالك

موعد مباراة الزمالك وكابس يونايتد والقنوات الناقلة

2017-05-12 10:31:52
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تنطلق فى التاسعة مساء اليوم مباراة الزمالك وكابس يونايتد بطل زيمبابوى، فى افتتاح دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الزمالك وكابس يونايتد فى ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة الأفريقية، والتى تضم إلى جانبهما كلا من اتحاد العاصمة الجزائرى وأهلى طرابلس الليبى.

على الجانب الآخر، يدخل فريق كابس يونايتد الزيمبابوى، اللقاء بطموحات تحقيق مفاجأة والتغلب على الزمالك فى ملعبه بعدما نجح فى الصعود لهذا الدور على حساب العملاق الكونغولى مازيمبى عقب التعادل معه فى ملعبه بهدف مقابل هدف والتعادل سلبياً فى الإياب بزيمبابوى.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم، وتذاع المباراة عبر قناة «بي إن سبورت» الرياضية، مع وجود استوديوهات تحليل قبل وبعد المباراة.

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