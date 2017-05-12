كشف الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية أن برج جدة سيكون أطول برج في العالم وسيبلغ طوله أكثر من كيلو متر وسيكون 252 دورًا ويزن مليون طن ويعمل به 163 جنسية وذلك بحسب صحيفة “سبق” السعودية .

وأضاف الأمير الوليد في مؤتمر صحفي عقد في مقر المشروع في شرم أبحر شمال محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية ، أن المرحلة الأولى من المشروع ستنتهي بنهاية 2019م مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع والمرحلة الأولى تبلغ مساحتها مليونًا وخمسمائة ألف متر مربع وتنتهي بعد عامين.

وبين أن مشروع جدة الاقتصادي يعد مشروعًا مهمًا في الشرق الأوسط وهو يلقى اهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وولي ولي العهد.

وقال إنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع أمير مكة لإعطائه فكرة عن المشروع ونفى الوليد بن طلال أن يكون البرج المزمع إنشاؤه في دبي أطول من برج جدة، مبينًا أن برج دبي مجرد هيكل فقط بينما برج جدة الأطول وبه كثافة سكانية ستكون من 75 ألفًا إلى 100 ألف نسمة.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 75 مليار ريال (20 مليار دولار).ونسبة الإنجاز وصلت إلى 30 % و أنه عقد اجتماعًا مع شركائه في المشروع لمناقشة آليات العمل ومنها اعتماد تاريخ انتهاء المشروع مع الشركة المنفذة .

وأشار إلى أنه بإمكان أي مواطن أو مقيم الاستفادة من المشروع، مشيرًا إلى أنهم يهدفون لاستقطاب السياح بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.