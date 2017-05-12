بوتين يوقع مرسوماً ضد «الحسابات المجهولة» على الإنترنت2017-05-12 10:15:25
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ضد الحسابات المجهولة على شبكة الإنترنت ولتنظيم وسائل الإعلام عليها.
وينص المرسوم على ضرورة اتخاذ إجراءات للتخلص من حسابات مستخدمي الشبكة المجهولة ووضع حد لـ”عدم شعورهم بالمسؤولية وإفلاتهم من العقوبة”..حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” .
ووفقا للمرسوم ، فإن هذه الإجراءات ضرورية “لتشكيل مجال معلوماتي في روسيا، يلبي حاجة المواطنين والمجتمع، للحصول على معلومات موثوقة وذات جودة عالية”.
كما يشير المرسوم إلى أن على مسؤولي الدولة وضع إجراءات تسمح لأجهزة الدولة بالانتقال إلى استخدام وسائل تشفير وطنية، وكذلك بناء منظومة روسية لحماية البنية الإلكترونية التحتية من هجمات القراصنة.
ويأتي توقيع المرسوم في إطار “استراتيجية تطوير مجتمع معلوماتي في روسيا في فترة أعوام 2017-2030”،ويفترض بالحكومة الروسية أن تجتهد خلال الأشهر الستة المقبلة في دعم وسائل الإعلام التقليدية، وتنظيم المخادم الشبيهة بها والتي تضم أشرطة الأخبار وشبكات التواصل الاجتماعي والتلفزيون عبر الإنترنت، وبرمجيات ماسنجر وكذلك المواقع على شبكة الإنترنت.
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