تلقى على معلول، ظهير أيسر الأهلى، عرضا من إحدى شركات التسويق الإنجليزية، والتى ترغب فى تسويقه بالدورى الإنجليزى فى الموسم المقبل، فى ظل وجود شبه اتفاق بين اللاعب والإدارة الحمراء على إنهاء العلاقة بالتراضى، حيث استقرت الإدارة الحمراء على بيع اللاعب حال تلقيه عرضا لا يقل عن 2 مليون دولار.

ويرغب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلى، فى إفساح المجال للتعاقد مع مهاجم أجنبى فى الموسم الجديد، خاصة أن الفريق نجح بالفعل فى التعاقد مع أيمن أشرف فى صفقة انتقال حر، ليكون الظهير الأيسر الثالث بجوار الثنائى صبرى رحيل وحسين السيد.