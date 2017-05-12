كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن أن إحدى طائرتي “بيونج في سي 25” الرئاسيتين، التي يتنقل بواسطتهما الرئيس دونالد ترامب، أصيبت بخلل ميكانيكي؛ كاد أن يجعلها تشتعل وتنفجر.

وأوضحت قناة “سي إن إن” الأمريكية، وصحيفة “واشنطن فري بيكون” الأمريكية، أن الخلل التقني يرتكز على أنظمة الأوكسجين الخاصة بها، وكاد أن يتسبب في اشتعالها.

وأشارت “سي إن إن”، إلى أن الطائرة خضعت حينها للصيانة، في مصنغ بوينج، في “سان أنطونيو” بولاية تكساس الأمريكية، في الفترة من 1 إلى 10 أبريل 2016.

وأكدت القناة، أن العطل حدث، بسبب استخدام مواد وأدوات غير مصرح بها؛ مثل “الأوكسجين غير النظيف”، وهو ما أدى لتسرب الغاز، وحدوث الخلل الميكانيكي، الذي كاد أن يتسبب في اشتعال الطائرة ذات الطابقين، التي تكلف إنشاؤها مليارات الدولارات.