بعد إقالة مدير «الأف بي أي».. «أزمة صور» بين واشنطن وموسكو2017-05-12 10:08:44
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورتين على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تجمعه بلقاء وزيري الخارجية روسيا وأوكرانيا سيرجي لافروف وبفلو كليمكن في إطار لقاءته لحل الأزمة الأوكرانية.
وقد أرفق الرئيس الأمريكي تغريده بالصورتين قائلا: “أمس وفي نفس اليوم، ألتقيت بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وزير الخارجية الأوكراني بفلو كليمكن.. دعونا نصنع السلام”.
يذكر أن شبكة “سي أن أن” الأمريكية قد نقلت تصريحات عن مسئول بالبيت الأبيض، أعرب فيها عن غضبه من نشر الصفحات الرسمية لوزارة الخارجية الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي لصور لقاء يجمع بين الرئيس الأمريكي وزير الخارجية الروسي والسفير الروسي بالولايات المتحدة أمس الخميس، واصفا الطريقة التي نشرت بها “الصور بالخدعة”.
وكانت هذه الصور قد نشرتها وزارة الخارجية الروسي عقب مرور يوم على إقالة جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية “FBI” في ظل الاتهامات الموجهة للحملة الانتخابية السابقة للرئيس الأمريكي بدعم موسكو لها بالانتخابات الرئاسية الماضية وقيام موسكو ببعض هجمات “القرصنة الإلكترونية” لدعم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة.
وعن سؤال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن إقالة “كومي” في مؤتمر صحفي سابق بالبيت الأبيض، رد لافروف ساخرا على الصحفيين، قائلا: “كومي تم اقالته!!، هل تمزحون؟؟!!”.
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