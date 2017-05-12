أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة صواريخ باتريوت لدولة الإمارات.

ويتعين أن يوافق الكونغرس الأمريكي على هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها ملياري دولار.

وأوضح البنتاجون في بيان صادر عنه أن هذه الصواريخ من شأنها أن “تخدم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز الأمن لحليف مهم لطالما كان عاملا في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ضد الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت الإمارات بطلب شراء 160 صاروخا ومعدات عسكرية أخرى، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة لدول الخليج في وقت لاحق من الشهر الجاري في السعودية.