 Moheet on google
الجمعة 12 مايو 2017 09:36 صباحاً
روابط سريعة
الخارجية الأمريكية توافق على صفقة صواريخ ضخمة للإمارات
وزارة الخارجية الامريكية

الخارجية الأمريكية توافق على صفقة صواريخ ضخمة للإمارات

2017-05-12 09:35:39

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة صواريخ باتريوت لدولة الإمارات.

ويتعين أن يوافق الكونغرس الأمريكي على هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها ملياري دولار.

وأوضح البنتاجون في بيان صادر عنه أن هذه الصواريخ من شأنها أن “تخدم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز الأمن لحليف مهم لطالما كان عاملا في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ضد الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت الإمارات بطلب شراء 160 صاروخا ومعدات عسكرية أخرى، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة لدول الخليج في وقت لاحق من الشهر الجاري في السعودية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3