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اليوم.. عبدالعال يشارك في قمة برلمانات «اتحاد المتوسط»
رئيس مجلس النواب علي عبدالعال

اليوم.. عبدالعال يشارك في قمة برلمانات «اتحاد المتوسط»

2017-05-12 09:32:20

يشارك اليوم الجمعة، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الثالثة عشرة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة بروما.

وتناقش القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات بالجمعية موضوعا رئيسيا تحت عنوان “التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية”.

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