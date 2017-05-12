اعترفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كونداليزا رايس، بالسبب الحقيقي، وراء اتخاذ الولايات المتحدة، قرار غزو العراق.

وقالت رايس، في لقاء عقدته في معهد بروكينغز، إن أمريكا اجتاحت العراق، عام 2003، للإطاحة بالرئيس العراقي، صدام حسين، لا لجلب الديمقراطية للدولة الشرق أوسطية المحورية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة، اتخذت قرار غزو العراق مع حلفائها، عام 2003، وهي تعلم أنها لن تجلب الديمقراطية لتلك الدولة، ولكنها سعت في حقيقة الأمر للإطاحة بالرئيس صدام حسين.

وفي سياق آخر، اعتبرت وزير الخارجية الأمريكية السابقة، أن الحركات الشعبوية، التي بدأت في الظهور في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، خلال العامين الماضيين، ليست إلا تعبيرات احتجاجية، من قِبل ملايين الناس، ضد النخب الحاكمة، الذين تجاهلوا مخاوفهم بشأن قضايا؛ مثل: “التجارة الحرة، والهجرة غير المحدودة”.