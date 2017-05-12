تفكيك نقاط «حزب الله» العسكرية على الحدود السورية2017-05-12 09:18:56
قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني إن وحدات الحزب فككت مواقعها العسكرية على حدود لبنان الشرقية مع سوريا وإن هذه المنطقة باتت “الآن مسؤولية الدولة”.
وقال نصر الله في خطاب بثه التلفزيون، “إننا فككنا وسنفكك كل المواقع العسكرية التابعة للمقاومة على الحدود من الجهة اللبنانية مع سوريا ونستطيع أن نقول إن المهمة أنجزت بخصوص السلسلة الشرقية”.
وتابع قائلا، “إن كل الادعاءات بأننا نريد إجراء تغيير ديموغرافي هي كذب وافتراء وجزء من التحريض علينا وعلى سوريا، والحقيقة أن من يقوم بالتطهير العرقي والطائفي هي الجماعات المسلحة المدعومة من السعودية وقطر وتركيا”.
كما قال نصر الله إن الصراع في سوريا دخل مرحلة جديدة وحساسة، موضحا أن أي وقف لإطلاق النار توافق عليه القيادة السورية “نحن نوافق عليه”، وإن “المقاومة تقف خلف القيادة السورية بكل المفاوضات التي تخوضها وما توافق عليه في أستانا وغيرها”، كما اعتبر أن أي فرصة لوقف إطلاق النار في سوريا يجب اغتنامها، وأن حلفاء سوريا أي روسيا وإيران هم أكثر انسجاما اليوم من أي وقت مضى.
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