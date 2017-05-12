يتجه الإنتربول الدولي لإصدار مذكرة اعتقال بحق الداعية الهندي الشهير “ذاكر نايك” بعدما تلقى طلباً رسمياً من وكالة التحقيقات الهندية بإصدار مذكرة اعتقال “حمراء” تطالب بتسليمه فور اعتقاله في أي بلد.

وذكرت الهند في طلبها المقدم للإنتربول أن “نايك” (51 عاماً) متهم بالتورط في قضايا “غسيل أموال” و”كسب غير مشروع” عن طريق مؤسساته وقنوات فضائية دينية يديرها وتهم تتعلق بالإرهاب.

ونقلت تقارير هندية عن مصادر أمنية أن المذكرة التي سيتم إصدارها من قبل الإنتربول سيتم من خلالها إعلان الداعية الهندي “هارب دولي من وجه العدالة”، والذي يلزم أي دولة في العالم بضرورة تسليمه فوراً للهند، وعدم الإفراج عنه بكفالة.

وكانت السلطات الهندية اتهمت “ذاكر نايك” في شهر أغسطس الماضي بالتحريض على الإرهاب ونشر الطائفية عن طريق قنوات فضائية ومحاضرات دينية، وطالبت بإيقافه لإخضاعه للتحقيقات، إلا أن (نايك) لم يعد إلى الهند منذ شهر رمضان الماضي بعد أداء العمرة؛ خوفاً من الاعتقال.

ونفى محاميه أن يكون موكله متورطاً في قضايا إرهابية، كما زعمت حكومة بنجلاديش في أوقات سابقة، وطالبت الهند بإيقافه والتحقيق معه.