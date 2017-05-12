غداً.. اشتعال «الحرب العالمية» الثالثة2017-05-12 09:13:23
كشفت تقارير إعلامية عالمية، أن حرباً عالمية، من المقرر أن تندلع في شهر مايو الجاري.
وقال العرّاف غوراتسيو فيليغاس، في تصريح لصحيفة “ديلي ستار”، إن الحرب العالمية الثالثة، سوف تبدأ في الثالث عشر من شهر مايو من عام 2017.
ويشار إلى أن فيليغاس، تنبأ في عام 2015، بأن دونالد ترامب، سوف يصبح رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية، وأن واشنطن ستوجه ضربة صاروخية، لسوريا.
وأوضح فيليغاس، أنه رأى كرات نارية تسقط على الأرض من السماء، منذرة بتساقط الصواريخ النووية على المدن والناس، في كل أنحاء العالم.
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