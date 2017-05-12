 Moheet on google
الجمعة 12 مايو 2017 09:45 صباحاً
روابط سريعة
غداً.. اشتعال «الحرب العالمية» الثالثة
قنبلة نووية

غداً.. اشتعال «الحرب العالمية» الثالثة

2017-05-12 09:13:23

كشفت تقارير إعلامية عالمية، أن حرباً عالمية، من المقرر أن تندلع في شهر مايو الجاري.

وقال العرّاف غوراتسيو فيليغاس، في تصريح لصحيفة “ديلي ستار”، إن الحرب العالمية الثالثة، سوف تبدأ في الثالث عشر من شهر مايو من عام 2017.

ويشار إلى أن فيليغاس، تنبأ في عام 2015، بأن دونالد ترامب، سوف يصبح رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية، وأن واشنطن ستوجه ضربة صاروخية، لسوريا.

وأوضح فيليغاس، أنه رأى كرات نارية تسقط على الأرض من السماء، منذرة بتساقط الصواريخ النووية على المدن والناس، في كل أنحاء العالم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3